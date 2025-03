Mistermovie.it - Mister Movie | Valerio Scanu Critica Tony Effe: “Non sa cantare”

Leggi su Mistermovie.it

ha espresso pubblicamente le sue perplessità riguardo alla performance dial Festival di Sanremo, dove il rapper ha presentato il brano "Damme na' mano", classificandosi al 25° posto.: "Non è Intonato, Neanche l'Autotune l'Ha Salvato""non sa, non è intonato per niente", ha dichiarato, aggiungendo che "nella sua esibizione a Sanremo, neanche la forza di uno strumento così potente come l'autotune è riuscito a salvargli l'intonazione".Un'Accusa Diretta:Mette in Discussione le Capacità Canore diNonostante il tono ironico,ha lanciato un'accusa diretta, mettendo in discussione le reali capacità canore del rapper romano.L'Articolo originale: “Non sa” proviene da