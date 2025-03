Mistermovie.it - Mister Movie | So cosa hai fatto, il Sequel Promette Tensione e Sorprese

Il tanto attesodi "I Know What You Did Last Summer" è in arrivo, edi offrire al pubblico molto più della semplice nostalgia. Jonah Hauer-King, una delle nuove aggiunte al cast, ha anticipato che il film sarà un mix di, paura e momenti emozionanti.Un Mix di Vecchi e Nuovi Volti: Il Cast delDurante un'intervista al festival cinematografico South by Southwest del 2025, Hauer-King ha rivelato che il film vedrà il ritorno di alcuni membri del cast originale, insieme a nuove. "Ci sono altre, ma non svelerò nulla. Sì, sarà fantastico", ha dichiarato l'attore.La Regia e la Sceneggiatura: Un Team Creativo di TalentoIl, attualmente senza titolo, è diretto da Jennifer Kaytin Robinson, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Sam Lansky.