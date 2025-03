Mistermovie.it - Mister Movie | Robert Downey Jr. nei Panni di Doctor Doom: Aspettative e Prospettive

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa per il ritorno diJr. nell'MCU neidiè palpabile, con molti fan che esprimono la loro curiosità. Tra questi, anche Julian McMahon, il primo attore a interpretaresul grande schermo, ha condiviso le sue opinioni.Julian McMahon:Jr. Sarà "Straordinario"Julian McMahon, che ha interpretatonel film del 2005 "Fantastic Four", ha espresso grande fiducia nella capacità diJr. di interpretare il personaggio. Parlando con ScreenRant al SXSW, McMahon ha sottolineato come i film sui supereroi siano cambiati radicalmente negli ultimi anni, offrendo maggiori possibilità creative.Un Contesto Diversificato: L'Evoluzione dei Film di Supereroi"Quando abbiamo fatto i film anni fa, stavamo ancora cercando la nostra strada", ha spiegato McMahon, riferendosi al contesto in cui è stato realizzato "Fantastic Four".