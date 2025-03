Mistermovie.it - Mister Movie | Pupi Avati l’Appello a “Che Tempo Che Fa” «Ho perso 780 euro»

Durante l'ultima puntata di "CheChe Fa", il registaha sorpreso il pubblico con un appello insolito. "Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto", ha esordito, per poi rivelare di aver smarrito 780all'interno di una molletta.: Un Appello Inaspettato a "CheChe Fa""Mi è capitata una cosa particolare. Magari qualcuno dei presenti o qualcuno a casa è coinvolto. Stamattina ho780dentro una molletta. Chi li ha trovati, per favore, mi telefoni.". Un appello che ha suscitato l'ilarità del pubblico e dello stesso Fabio Fazio, che ha commentato con un ironico: "Non credo.".Una Giacca Mancata: La Storia Dietro i 780Maha insistito, spiegando che quei 780erano destinati all'acquisto di una giacca.