Mister Movie | Novocaine Jack Quaid Protagonista di un Thriller d’Azione Innovativo

La Paramount ha rilasciato il trailer finale di "", un film d'azione che vedenei panni di uninsolito. Il film, che ha già ottenuto un'accoglienza positiva su Rotten Tomatoes, si preannuncia come un'esperienza cinematografica intensa e originale.La Trama: Un Eroe Insolito e una Missione Pericolosainterpreta Nathan Caine, un impiegato di banca affetto da una rara condizione che lo rende insensibile al dolore. Quando la sua fidanzata, interpretata da Amber Midthunder, viene rapita da una banda di rapinatori, Nathan sfrutta la sua condizione per superare le sue paure e salvarla.Un Cast di Talenti: Da "The Boys" a "Spider-Man"Diretto da Dan Berk e Robert Olsen, con una sceneggiatura di Lars Jacobson, "" vanta un cast di attori di talento, tra cui Ray Nicholson, Jacob Batalon, Betty Gabriel e Matt Walsh.