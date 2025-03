Mistermovie.it - Mister Movie | Neighborhood Watch, Jack Quaid e Jeffrey Dean Morgan Protagonisti del Nuovo Thriller

Leggi su Mistermovie.it

Grandi novità emergono per il film "", con, entrambi noti per la serie "The Boys". RLJE Films ha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana del film, precedentemente intitolato "Nowhere Men"."": UnPsicologico con" sarà disponibile nelle sale cinematografiche e on demand a partire dal 25 aprile 2025. Diretto da Duncan Skiles e scritto da Sean Farley, il film è prodotto da Luke Daniels, Greg Lauritano, Vince Jolivette, Chris Bellant, Kurt Fethke e Jake Robinson.La Trama: Uno Coinvolgente e Oscuri Segretiinterpreta Simon, un giovane con problemi di salute mentale che crede di aver assistito a un rapimento.