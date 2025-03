Mistermovie.it - Mister Movie | LOL – Chi ride è fuori 2025 ecco il Cast e Anticipazioni della Nuova Stagione

Il popolare show comico "LOL - Chi" è pronto a tornare su Prime Video con unaricca di risate e sorprese. A partire dal 27 marzo, i fan potranno godersi le performance di unstellare, guidato da Angelo Pintus e Alessandro Siani nella control room.Il: Dieci Comici Pronti a Sfoderare le Loro Migliori ArmiDieci comici si sfideranno a colpi di battute per sei ore consecutive, cercando di non cedere alla risata. Ildi questa edizione include:Federico BassoEnrico BrignanoFlora CantoTommy CassiRaul CremonaGeppi CucciariValeria GraciAndrea PisaniMarta ZoboliAlessandro CiacciLa Sfida: Mantenere la Serietà a Ogni CostoI comici dovranno mettere in campo tutta la loro creatività e il loro talento per farre gli avversari, senza cedere alla tentazione dire a loro volta.