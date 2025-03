Mistermovie.it - Mister Movie | Kelsey Grammer Torna nei Panni di Beast nel MCU? Indiscrezioni e Speculazioni

La presenza dinel Marvel Cinematic Universe neidel Dr. Hank McCoy/potrebbe non essere conclusa. Secondo recenti, l'attore potrebbe riprendere il suo ruolo in uno dei prossimi sequel di Avengers, nonostante le voci su un possibile recast del personaggio.sul Ritorno di: "Doomsday" o "Secret Wars" nel MirinoSecondo l'insider di Hollywood Daniel Richtman,potrebbe fare un'altra apparizione comein "Doomsday" o "Secret Wars". Questa notizia arriva dopo lesu un possibile casting di Jesse Plemons per il ruolo nel reboot degli X-Men.Il Debutto dinel: "The Marvels" e l'Integrazione degli X-Men, che ha interpretatonei film degli X-Men "The Last Stand" e "Days of Future Past", ha fatto il suo debutto nelnel sequel di Captain Marvel, "The Marvels".