Mister Movie | Guida TV Stasera 11 Marzo Il Live-Action de La Sirenetta Le Iene e tanto ancora

La serata dell'11offre un palinsesto ricco e variegato, con proposte che spaziano dalla fiction al cinema, dall'intrattenimento all'approfondimento.TV11Ecco una selezione dei programmi da non perdere.Rai 1: "Miss Fallaci" e la Storia di una Donna IndipendenteIn prima serata, Rai 1 propone gli episodi 7 e 8 di "Miss Fallaci", la fiction che racconta la vita di Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. La serie esplora il periodo della sua adolescenza durante la guerra e i suoi primi passi nel mondo del giornalismo.Canale 5: "La", un Classico inSu Canale 5, va in onda in prima visione TV "La", il remake indel celebre film d'animazione. Halle Bailey interpreta Ariel, la giovane sirena che sogna di vivere nel mondo degli umani.