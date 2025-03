Mistermovie.it - Mister Movie | Edgar Wright nel Remake “The Running Man”: Un Nuovo Sguardo al Classico di Stephen King

Leggi su Mistermovie.it

, noto per la sua filmografia eclettica e di successo, si cimenta neldeldi fantascienza "TheMan", basato sul romanzo di. Con una carriera che spazia da "Shaun of the Dead" a "Baby Driver",è considerato uno dei registi più influenti del panorama contemporaneo.Dietro le Quinte di "TheMan": Prime Immagini dal SetGrazie a un'esclusiva di Empire Magazine, i fan possono dare un'occhiata alla produzione di "TheMan". Una foto dal set mostraal lavoro con la sua troupe, alimentando l'attesa per il film.Un Cast Stellare per una Nuova InterpretazioneLa nuova versione di "TheMan", prevista per il 21 novembre, vede Glen Powell nel ruolo di Ben Richards, precedentemente interpretato da Arnold Schwarzenegger.