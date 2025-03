Mistermovie.it - Mister Movie | Cos’è ESPN di Disney+ e data di debutto in catalogo

Una novità di rilievo attende gli appassionati di sport in Australia e Nuova Zelanda: il lancio disulla piattaforma. Previsto per il 26 marzo 2025, questo evento segna il trentesimo anniversario dinella regione, promettendo un'esperienza sportiva senza precedenti.su: Una Rivoluzione per gli Appassionati di Sportsuoffrirà oltre 10.000 ore di contenuti sportivi in diretta, inclusi i canalied2, oltre a programmi iconici come Sportscenter e First Take. Gli abbonati potranno godere di eventi live, repliche on-demand e una vasta selezione di film premiati, tra cui i celebri documentari della serie 30 for 30.: Un'Espansione Strategica nell'Emisfero AustraleKylie Watson-Oheeler, vicepresidente senior della Walt Disney Company per Australia e Nuova Zelanda, ha sottolineato l'importanza di questo lancio come opportunità per espandere la presenza dinei mercati anglofoni al di fuori del Nord America.