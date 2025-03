Mistermovie.it - Mister Movie | Come sta Vittorio Sgarbi, il racconto della Malattia

, noto critico d'arte e intellettuale italiano, ha scelto di aprirsi senza filtri sulle difficoltà che sta affrontando a causadepressione. In una lunga intervista concessa a Repubblica,ha rivelato il suo stato di salute e la decisione di ricoverarsi, presa poco dopo la sua apparizione al Teatro Olimpico con lo spettacolo "Arte e fascismo". In quell'occasione, il critico era apparso visibilmente cambiato, quasi irriconoscibile agli occhi del pubblico.Il DolorePerdita e la Solitudine"Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto". Con queste parole dirette,descrive la condizione debilitante che lo ha travolto. La, che egli stesso definisce una "condizione morale e fisica", si è manifestata all'improvviso,"un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta".