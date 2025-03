Mistermovie.it - Mister Movie | Ambra Angiolini sugli ex fidanzati: “Erano casi umani”

Leggi su Mistermovie.it

ha lanciato frecciatine ai suoi ex durante la conferenza stampa di "BFF. Best Friends Forever", in uscita su Paramount+ dal 14 marzo. L'attrice, protagonista del film insieme ad Anna Ferzetti, ha risposto con ironia alla domanda sulle rivalità amorose, affermando che i suoi ex, ad eccezione del padre dei suoi figli," non ambiti da altre donne."BFF. Best Friends Forever":non perde ocone di parlare dei suoi exe Anna Ferzetti tornano a lavorare insieme dopo "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek, interpretando Anna e Virginia, amiche di lunga data ma rivali in amore. La loro relazione si complica con l'arrivo di Diego, interpretato da Massimo Poggio, dando vita a situazioni surreali e splatter.Un Film Liberatorio e Irriverente"BFF.