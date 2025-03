Sport.quotidiano.net - Mister Masini recupera Morosi e Lollo. Sfida ostica per il Siena con gli aretini

E’ ripresa con una buona notizia la preprazione del, dopo il fine settimana concesso alla squadra daMagrini: Andrea(foto) ha ripreso a lavorare con il gruppo. Il terzino ha quindi superato il problema (contrattura) che lo ha costretto a saltare la trasferta vittorisa di San Giovanni Valdarno. Il 2004, per ladi sabato con il Terranuova Traiana, dovrebbe quindi essere regolarmente in campo dal primo minuto, da vedere se al ‘suo’ posto, a destra della linea difensiva, o a sinistra vista l’assenza di Di Paola e nessun altro terzino mancino di ruolo in organico (Ricchi, sottopostosi a intervento chirurgico, ha ormai finito la stagione e sta seguendo un programma personalizzato di recupero). Il numero 23 è infatti alle prese con la squalifica scattata dopo l’ammonizione, da diffidato, allo stadio Fedini.