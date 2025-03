Bergamonews.it - Miss Fallaci, Stasera tutto è possibile o La Sirenetta? La tv dell’11 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 11, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata della serie “”, con Miriam Leone e Maurizio Lastrico.Oriana si sveglia nella clinica psichiatrica del dottor Vigna che, per accelerare la guarigione, la sprona a raccontare qualcosa di sé. Ricorda il periodo della sua adolescenza; durante la guerra faceva la staffetta partigiana tra le strade della Firenze occupata dai tedeschi e viveva la sua prima infatuazione per un giovane soldato americano. Il rientro di Oriana a L’Europeo è complicato, ora a dirigerlo è Carlo Morganti. Messa alla prova e osteggiata, riesce ad ottenere un’intervista con Yves Saint-Laurent ma questo non basta. Morganti scopre il suo ricovero in una clinica psichiatrica e la licenzia.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “”, condotto da Stefano De Martino.