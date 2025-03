Romatoday.it - Minorenni alla guida di un'auto a noleggio pronti a saccheggiare case. Il più piccolo ha 13 anni

Leggi su Romatoday.it

Un ragazzo di 17aveva il ruolo dire l', una di quelle a. Gli altri due, di 15 e 13, erano con lui per supportarlo. I tre erano in missione, volevanoqualche casa del quartiere Aventino. A pizzicarli in azione è stato l'occhio vigile di alcuni residenti.