Minorenne ricoverata per intossicazione da alcolici | si indaga

Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno i Carabinieri della compagnia di Avellino ha ricostruire la fasi che nella serata di sabato hanno determinato il trasporto in ospedale di una ragazza di appena 13 anni.Stanto alle prime testimonianze raccolte e ai referti del Pronto Soccorso del Moscati, l’adolescente sarebbe arrivata in codice rosso a seguito dida alcol, almeno questo sarebbe emerso dopo i primi soccorsi alla 13enne, poiper i successivi due giorni.Secondo le prime ricostruzioni la ragazza era seduta su una panchina di via De Concilii in compagnia di alcune amiche a trascorrere un normale sabato sera, quindi il malore sino alla chiamata al 118 e il successivo ricovero nel reparto di pediatria.Dopo due giorni di ricovero è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa.