Piperspettacoloitaliano.it - Milos uccide Edoardo Conte, perché lo ha colpito (spoiler Mare Fuori 5)

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

5 si apre con il colpo di scena più atteso dell’anno. Chi hain quella notte al cimitero, dove tentò di fuggire con i soldi custoditi dal clan Ricci ? La risposta arriva già nella prima puntata di5. I protagonisti tornano nel “luogo del delitto” per proseguire e chiudere il mistero. Tanti i presunti colpevoli, ma alla fine è quello più inaspettato., il primo colpo di scena di5Rosa e Carmela si ritrovano insieme al cimitero per cercare, ma l’intenzione iniziale non era quella dirlo. Presenti in quella notte anche Luigi Di Meo (Cucciolo), Dobermann e Micciarella. I tre protagonisti stavano cercando la tomba dei Ricci, proprio per accaparrarsi tutto il denaro della famiglia. Ma la cripta non l’hanno trovata, a differenza di un altro storico membro del vecchio gruppo criminale.