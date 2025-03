Ilfattoquotidiano.it - Millennium, da Orwell ad Arendt ecco i provocatori che hanno lasciato il segno. Come acquistare il nostro mensile

Ci sono Georgee Hannah, Alfred Hitchcock e Serge Gainsbourg, e tanti altri nomi. Sono i grandidel Novecento, quelli cheilnel pensiero, nel costume e nell’arte secondo il, disponibile su Amazon e su altri store online con il titolo “Ribellarsi: viva i nuovi (e buoni) cattivi maestri“. Il magazine diretto da Peter Gomez può essere acquistato anche in librerie fisiche ed edicole selezionate.Nell’articolo di Jennifer Radulovic, autrice e interprete di monologhi teatrali ispirati soprattutto a personaggi ribelli, si racconta per esempio, nel celebre romanzo 1984, con il “grande fratello” abbia prefigurato anche la figura dell’oligarca digitale in ascesa verso il potere, tema quanto mai attuale. Cosìtorna attuale, mentre in Europa guadagnano consensi partiti e leader che con atteggiamenti quanto meno ambigui verso nazismo e fascismo, la grande intuizione disul male estremo che, in determinate circostanze, può essere tranquillamente commesso da persone altrimenti irreprensibili.