Thesocialpost.it - Militare ucraino salva un giovane accoltellato a Venezia: “Sarebbe morto in 10 minuti”

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo ferito a terra, una coltellata che ha sfiorato l’arteria femorale, il sangue che scorre veloce. Yanis Tereshchenko,, non ci ha pensato un attimo. Ha aperto lo zaino, ha tirato fuori il suo kit di emergenza e ha fermato l’emorragia. Senza il suo intervento, ilnon ce l’avrebbe fatta.Leggi anche: Collisione nel Mare del Nord: incendi ancora attivi e un arresto per “negligenza grave”La rissa e l’accoltellamentoLunedì pomeriggio, nel cuore di, due giovani hanno litigato in Salizada San Canzian, tra Ponte dei Giocattoli e Campo dei Miracoli. Uno di loro ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha colpito più volte il coetaneo, ferendolo gravemente alla coscia.Proprio in quel momento, Tereshchenko stava passando di lì. Si trova in Italia per qualche giorno di vacanza, come molti suoi connazionali.