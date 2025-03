Ilgiorno.it - Milano, operazione anti-maranza della Polizia: dieci arresti, nella rete ventenni armati e violenti autori di scippi e aggressioni su bus e metrò

, 11 marzo 2025 – Sono, di un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, i giovani stranieri fermati o arrestati per rapine aggravate mentre altri due sono stati indagati per i medesimi reati nell'ambito delle operazioni dei giorni scorsidi Stato. Gli agentiSquadra Mobile hanno individuato sei ragazzi ritenuti responsabili di una rapina la sera del 28 febbraio ai danni di un italiano trentacinquenne all'uscitafermata Cimianolinea verde del. La vittima, salita a bordo alla fermataStazione Centrale, era stata accerchiata da sei ragazzi egiziani e, una volta scesa alla fermata Cimiano, è stata seguita fino alle scale d’uscita di via Palmanova, dove uno dei ragazzi lo ha prima superato e poi lo ha fatto scaraventare giù per le scale. A terra e dolorante, è stato aggredito da altri tre membrigang che gli hanno strappato la catenina d’oro per scappare in direzioni diverse, mentre altri due facevano da palo.