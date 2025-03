Ilgiorno.it - Milano, le dimissioni al veleno dell’assessore Bardelli: “Quel Guido menzionato negli atti non ero io. Devo tutelare la mia famiglia”

– “Ho a cuore che la giunta possa proseguire la sua azione, rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e serenità di tutti”. Così l’ex assessore alla Casa del Comune diinizia il discorso nell’aula del Consiglio comunale per motivare le sue, ieri formalizzate, presentate dopo che le sue chat private – in particolare un messaggio in cui, prima di ricoprire l’attuale ruolo, avrebbe auspicato la caduta della giunta – sono finite nelle indagini della magistratura sull’urbanistica. Una seduta movimentata ieri a Palazzo Marino, con il tutto esaurito tra il pubblico che ha interrotto più volte i lavori con urla e gli attacchi di Fratelli d’Italia al sindaco culminati con la “sfilata“ di cartelli con la scritta “”, al punto che la presidente dell’aula Elena Buscemi ha chiesto l’interruzione per 5 minuti.