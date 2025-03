Quotidiano.net - Milano-Cortina 2026: Stellantis diventa Automotive Partner ufficiale

Un'altraship di prestigio per: i marchi italiani di- apprende l'ANSA -nodei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati forniranno il parco vetture di servizio e di rappresentanza, indispensabile per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva. Laship trae i marchi italiani dimette in connessione brand che hanno fatto la storia dell'auto come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati con l'Italia e con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si allunga dunque l'elenco deidomestici di, che ad un anno dal via alle gare ha già superato i 400 milioni di euro di sponsorizzazioni. Nelle prossime settimane saràanche l'accordo con Intesa Sanpaolo, che diventerà main sponsor con un contributo di circa 25 milioni di euro.