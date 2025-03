Spettacolo.periodicodaily.com - “Milano Brindisi” di Ascanio Arriva in Radio

Dal 14 marzo 2025, il panorama musicale italiano si arricchirà di una nuova emozionante proposta: il singolo "Milano Brindisi" di Ascanio, che sarà disponibile in rotazione radiofonica. Anticipato da una release su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire dal 7 marzo, il brano promette di portare gli ascoltatori in un viaggio sonoro avvolto da forti emozioni. Una dichiarazione d'amore senza compromessi "Milano Brindisi" si presenta come una vera e propria dichiarazione d'amore, unendo sapientemente elementi pop e soul.