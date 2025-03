Panorama.it - Milano, attenzione, nascono le ronde anti-maranza

Articolo n°52 della Costituzione italiana: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Da questo articolo della nostra Carta fondamentale un gruppo di non meglio identificati “giustizieri” ha preso spunto per la creazione di un “comitato”.Il debutto sui social è stato allo stesso tempo spaventoso e impattante. Un reel pubblicato su Instagram dalla pagina “articolo52” e intitolato «viene catturato», dove un gruppo di 3 ragazzi ferma un ragazzo nordafricano accusandolo di aver rubato una collana, questi nega, ma il gruppo inizia a pestarlo intimandogli di restituire il maltolto. Il gruppo di sedicenti vigilantes ha anche pubblicato una sorta di manifesto sotto forma di post Instagram, in cui lamenta che «magistrature corrotte e sindaci negligenti hanno portato alla situazione dove chi onestamente paga le tasse viene sbeffeggiato e non tutelato», terminando il tutto con una frase che suona molto da Vecchio Testamento: «La violenza si combatte con la violenza».