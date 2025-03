Ilgiorno.it - Milano Art Week, dall’1 al 6 aprile oltre 350 eventi: ecco quelli da non perdere assolutamente

– La città diventa il palcoscenico ideale per la grande festa dell’arte, che si celebrerà con un palinsisto ricco di mostre, talk, visite guidate, workshop, aperture straordinarie, incontri con gli artisti e performance. Contate, quindi,350che animeranno la prossima edizione dellaArt, la settimana dell’arte milanese che tornaal 6, in concomitanza con Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera. Molte le attese. Come la già annunciata mostra sul visionario artista statunitense Robert Rauschenberg (che si è potuta realizzare grazie a prestiti di privati, alla Fondazione Rauschenberg e alla galleria Ropac); otto opere che saranno allestite, in dialogo con le collezioni del Museo del ’900, in altrettante sale, “passando dal Futurismo all’Arte Povera”, con la curatela del direttore Gianfranco Maraniello e la collaborazione di Nicola Ricciardi, direttore di Miart (il titolo di quest’anno è Among friends “Tra amici“).