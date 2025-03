Tvplay.it - Milan, torna in gruppo! Gran recupero, gioia Conceicao

Il tecnico rossonero ritrova un pilastro della squadra, notizia straordinaria in vista del finale di stagione.È un momento complicato per il, che continua la sua stagione e altalenante. Diversi i momenti positivi ma tanti anche i momenti negativi vissuti dagli uomini di Sergio, che nonostante il cambio di allenatore non sono mai riusciti a trovare una vera e propria continuità di risultati.in(LaPresse) tvplay.itLa vittoria in campionato contro il Lecce arriva dopo tre sconfitte consecutive, contro Torino, Bologna e Lazio, ed il pareggio in campionato contro il Feyenoord, quello che ha decretato l’uscita deldalla massima competizione europea. C’è da ritrovare smalto in vista dell’ultima parte di stagione, nella quale ildovrà affrontare una serie di sfide complesse.