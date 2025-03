Calciomercato.it - Milan: Paratici ds, ha già scelto il nuovo allenatore

Fabiosarà ildirettore sportivo del? L’ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham sembrerebbe nelle ultime ore esser in pole per ricoprire il ruolo di ds delnella prossima stagione.: ecco iltecnicoda FabioMa non solo, perché secondo quanto riferito da Antonio Cassano, Fabioavrebbe giàildelper la prossima stagione. Il dirigente, inibito fino al termine della stagione dopo l’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, secondo Fantantonio avrebbe già chiaro in mente il progetto.Conte al, le ultime. econdo Cassano, nel caso in cui ildirettore sportivo delpotesse scegliere, la sua prima scelta porterebbe ad Antonio Conte. Secondo quanto dichiarato da Cassano durante “Viva El Futbol” su Twitch, considerato l’ottimo rapporto ancora in essere traed Allegri, potrebbe essere quello dell’exil primo nome per sostituire Sergio Conceiçao.