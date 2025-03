Dailymilan.it - Milan, incontro a Milano tra Theo Hernandez e Paolo Maldini

La storia delsi incontra ao,sono stati visti insieme nel pomeriggio di lunedìo ieri tra. Il terzino francese e l’ex dirigente di via Aldo Rossi, si sono trovati in un noto ristorante in corso Garibaldi e hanno bevuto un caffè parlando come vecchi amici. Il terzino rossonero era in compagnia di a Zoe Cristofoli.Che sia di buon auspicio l’tra, per il terzino francese che sta vivendo una stagione davvero difficile e non ai suoi livelli. Il numero 19 sabato a Lecce è tornato a giocare su buoni livelli dopo diverse prestazioni deludenti, ma il suo futuro alpare “segnato”, complice anche il contratto in scadenza nel 2026. Recentementeha superatocome numero di gol in Serie A diventando il difensore più prolifico della storia del club.