Panorama.it - Milan e Inter, cosa contiene la proposta d'acquisto di San Siro

hanno presentato al Comune dio il Documento di fattibilità delle alternative Progettuali e la relativa offerta didello stadio di Sane dell'area di riferimento. E' l'atto formale atteso da Palazzo Marino, giunto con una settimana di ritardo per i dissidi tra i due club circa alcune clausole del contratto: da qui in poi il Comune si attiverà per riuscire a chiudere tutti i passaggi burocratici della pratica entro la fine dell'estate così da evitare che scatti sull'impianto il vincolo che lo renderebbe non abbattibile. "Nei prossimi mesi, i due club si confronteranno con l'amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della- si legge nella nota congiunta delle società -, con l'obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025".