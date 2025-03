Calciomercato.it - Milan e Inter acquistano San Siro: il comunicato UFFICIALE

Passo importante da parte dei due club dio per la realizzazione del nuovo stadio e della riqualificazione dell’area adiacente al MezzaE’ una giornata storica per il calcio italiano.– come hanno fatto sapere, attraverso uncongiunto – hanno, infatti, depositato oggi al Comune dio, il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe.San: il(LaPresse) – Calciomercato.itL’Amministrazione Comunale dio ha ricevuto un'”ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità”.“Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore – prosegue il-, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livellonazionale e porterà rilevanti benefici alla città dio e aiesi.