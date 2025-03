Sport.periodicodaily.com - Milan-Como: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoneri vanno in cerca di punti per giocarsi le chance di un posto in Europa, mentre I lariani puntano a consolidare la propria posizione lontano dalla zona pericolante.vssi giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono noni in classifica con 44 punti, e al momento fuori da un posto nelle competizioni europee. Nell’ultimo turno la squadra di Conceicao ha espugnato il campo di Legge, riscattando le tre sconfitte consecutive precedenti.I lariani stanno costruendo la loro salvezza passo dopo passo con risultati sorprendenti. La squadra di Fabregas è attualmente tredicesima con 29 punti, e sette di vantaggio sulla zona retrocessione.