Migranti, la Commissione Ue presenta il nuovo regolamento per i rimpatri. Dall'ordine valido in tutta Europa agli hub in Paesi terzi, cosa prevede

Un unicoeuropeo suiper dare ordine alla gestione dei flussi migratori nell’Unione europea. Una visione comunitaria, che metta fine alla frammentazione. È quanto promettono le nuove regole delladi Ursula von der Leyen,te oggi, 11 marzo, a Strasburgo. Il messaggio che arriva è chiaro: chi non ha i requisiti per rimanere nel territorio dell’Unione verràato, pure in maniera forzata. Come? Accelerando le espulsioni e introducendo regole più severe per chi non ha diritto alla protezione internazionale all’interno dell’Ue, con anche la creazione di hub nei. «Che sono completamente diversi da quelli voluti dal governo Meloni in Albania», tiene più volte a precisare Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione.