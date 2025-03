Ilrestodelcarlino.it - Migliora la qualità dell’aria

Il bollettino regionale delladi ieri indica il rientro nei valori limite delle polveri sottili nei prossimi giorni: sono quindi revocate, a partire da oggi, martedì 11 marzo le misure emergenziali. Restano le misure ordinarie, in vigore fino al 31 marzo per tutti i Comuni della Bassa Romagna: il divieto di qualunque combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (falò, fuochi d’artificio) a eccezione dei barbecue, la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività ricreative); 17 gradi per attività industriali e artigianali) e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso, ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2.