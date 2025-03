Michele Placido festeggia 50 anni di carriera con la trilogia di Pirandello

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –cinquant’sul palco con un omaggio a un maestro del teatro moderno.Un viaggio nel mondo di Luigi, diretto e interpretato dall’attore e regista foggiano che, con al suo fianco Valentina Bartolo,oltre 50didi un visionario è in scena al Teatro Era di Pontedera il 15 e 16 marzo, e al Teatro della Pergola di Firenze dal 18 al 23 marzo. Con Paolo Gattini, Brunella Platania.Lo spettacolo raccoglie e abbraccia tre opere iconiche: Lettere a Marta, che ci porta nell’intimità della corrispondenza epistolare tra il drammaturgo e l’attrice Marta Abba; L’uomo dal fiore in bocca, un esasperante atto unico che ci getta nella frenesia della vita moderna; La carriola, nella sua danza tragicomica tra realtà e finzione, ci catapulta in un mondo surreale.