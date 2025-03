Ilfoglio.it - Michele di Un posto al sole è ormai è un morto che cammina

La situazione di Rossella si fa sempre più preoccupante. Quando il primario la minaccia ancora, lei decide di aggiungere questo elemento alla denuncia e racconta tutto anche a Riccardo, che finora ne era all’oscuro. Tornando a casa, il primario si ritrova sempre più succube della mamma, che gli rinfaccia di non essere come il padrescomparso. Lui impazzisce, si rinchiude in una stanza, e abbraccia una pistola. Le cose non vanno meglio ai Gagliotti. Gennaro litiga pesantemente con il fratello e va a sfogarsi con Ferri rivelandogli tutto. A questo punto,unche. Per giunta, comunica a Silvia di non voler rinunciare all’inchiesta pur sapendo di mettere in pericolo se stesso e la famiglia. Per il reparto “spensieratezza” torniamo alla storia tra Guido e Mariella, che da giorni si punzecchiano tra scenate di gelosia e scambi di simpatia.