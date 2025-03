Calciomercato.it - Michele Danese: il volto di Lega Serie A e DAZN tra analisi, intrattenimento e Management Sportivo

, tra i protagonisti perA e, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it: l’intervista completa al conduttore e creator calcisticoè uno dei volti ufficiali diA e di, nonché una tra le personalità in ambitopiù amate e seguite da migliaia di followers, oltre 300mila tra Instagram e TikTok. É lui il protagonista della puntata di Ti amo Calciomercato.it pubblicata, come di consueto, sul nostro canale YouTube.Ogni lunedì sera,conduce suStep on Football con Marco Parolo e Valon Behrami. Il format affronta e racconta i temi calcistici più caldi della giornata diA in modo interattivo grazie alla forte impronta social che porta il pubblico di tifosi a diventare protagonisti e non semplici spettatori.