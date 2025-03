Lanazione.it - Micat in Vertice, le grandi Sonate. Widmann e Carcano ai Rozzi

Dalla musica da camera del Settecento francese allecomposizioni del Romanticismo tedesco. Un’altra settimana diappuntamenti per l’Accademia Chigiana. Si intitola ‘Dopo il Re Sole’ l’incontro in programma questo giovedì alle 21 nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, per la rassegna ‘Tradire: le radici della musica’. Protagonisti saranno Vittorio Ghielmi (viola da gamba) e Luca Pianca (arciliuto), che promettono al pubblico "un’indagine sulle profondità dell’anima", svolta sulle corde della viola da gamba da Marin Marais, musicista di camera di Luigi XIV, il più grande violista di tutti i tempi. "Maestro dei ‘portrait’, erede della lezione del leggendario Monsieur de Sainte Colombe, successore di Lully alla corte parigina, Marais e il segreto della sua musica sconcertante – annunciano dall’accademia musicale – verranno esplorati con la guida magistrale di due fra i più eminenti interpreti del repertorio barocco.