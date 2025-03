Ilfattoquotidiano.it - Mi sconvolge che a volere il ReArm Europe siano soprattutto delle leader donne

di Francesca Carone“Il vero coraggio in quest’epoca non è sfidare un uomo potente o allearsi con l’autocrate di turno! Il vero coraggio risiede nel buon senso. E a volte il buon senso può venire da lontano”. I nuovi proseliti delper essere più convincenti e incisivi probabilmente passeranno presto alla solita narrazione “Green” trasformando così l’infausto Progettoo del Riarmo nel Green-NuclearArm, ossia la guerra nucleare anti-inquinamento e anti-uomo. Dalal Green-NuclearArm il passo è breve!Diciamo la verità! Negli ultimi tempi i cosiddetti Sapiens si stanno accartocciando nelle misere contraddizioni da Terzo millennio, sconvolti forse da una crisi di identità che mette a repentaglio l’esistenza dell’uomo e quella del nostro Pianeta.Se è vero che i dinosauri furono sterminati da un meteorite: l’uomo potrebbe autodistruggersi per la mania di onnipotenza di alcuni super Sapiens che a loro volta vorrebbero fermare la mania di onnipotenza di altri Super Sapiens fino all’estinzione dell’uomo, con la Guerra.