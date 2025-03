Padovaoggi.it - Mezza via Venezia bloccata dai cantieri del tram, viabilità ridotta in direzione stazione

Parte nei prossimi giorni un nuovo cantiere su via Tommaseo per la realizzazione delle piattaforme tranviarie del Sir2, nel tratto compreso tra via Rismondo e via Goldoni, ovvero davanti alla Fiera. I lavori dureranno fino all’estate e saranno realizzate le due piattaforme una alla volta.