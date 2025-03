Abruzzo24ore.tv - Meteo: Perturbazioni continue fino al weekend, neve e piogge abbondanti in arrivo

Roma - La settimana sarà segnata da una serie diche porteranno maltempo,, temporali eal prossimo. Leatlantiche che attraverseranno l'Italiaalranno a determinare condizioni di instabilità su gran parte della Penisola, con, temporali e nevicate anche sulle Alpi e Appennini. La tendenza per i prossimi giorni prevede che il maltempo si intensifichi particolarmente al Centro-Nord, mentre al Sud il tempo risulterà generalmente più tranquillo, ma non senza qualche fenomeno instabile. La prima perturbazione si manifesterà mercoledì 12 marzo con un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto al Centro-Nord, seguito da un giovedì altrettanto instabile. La situazione migliorerà solo in parte nella seconda parte della settimana, ma da venerdì è atteso un nuovo peggioramento, questa volta con un'intensificazione del maltempo in particolare sulle regioni centrali e settentrionali.