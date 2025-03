Ilrestodelcarlino.it - Messa per don Quintino Sicuro, dichiarato Venerabile dal Papa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica scorsa, la Cattedrale di Sarsina ha ospitato una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Douglas Regattieri, in onore di don, recentementeServo di Dio daFrancesco. Un evento di grande significato spirituale e comunitario, che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e autorità locali. Allaerano presenti il sindaco di Sarsina Enrico Cangini e il sindaco di Verghereto Enrico Salvi unitamente ad una folta rappresentanza della Guardia di Finanza, guidata dal Maggiore Arcangelo Di Nicola che ha reso omaggio al sacerdote, il quale prima di intraprendere la sua vocazione presbiterale aveva servito il Corpo come vicebrigadiere. Donè stato ordinato sacerdote proprio nella Cattedrale di Sarsina e ha dedicato gran parte della sua vita a una testimonianza di fede profonda, vivendo in solitudine e preghiera nell’Eremo di Sant’Alberico.