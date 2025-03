Ferraratoday.it - Messa in sicurezza del territorio, al via le operazioni di ripresa frane

Leggi su Ferraratoday.it

E' in partenza un altro intervento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per laindel, con particolare riguardo alle sponde dei canali. Mercoledì 12 inizieranno, infatti, i lavori dilungo via Molino in località Roncodigà, a Tresignana, lungo.