Meret due grandi novità sulla firma del rinnovo

Il futuro di Alexè tutto nelle sue mani e in quelle della società azzurra: il portiere del Napoli ha già preso una posizione chiaraSto bene, non vedo problemi. Così Alexha chiuso ad ogni tipo di interpretazione legata al suo futuro nel post partita di Napoli-Fiorentina in sala stampa. Il portiere friulano da sempre innamorato della città partenopea, è cresciuto e ha anche posto le sue radici sulle pendici del Vesuvio. Una scelta di vita. Ma è nel pieno della sua carriera e deve chiaramente fare valutazioni.L’idea principale di Alexe dei suoi agenti è quella di restare al Napoli. Qui è diventato titolare, convocato fisso in Nazionale e nonostante le tante critiche subite in questi anni è sempre riuscito ad isolarsi. Col tempo, grazie allo Scudetto vinto da protagonista e grazie a quest’ottima stagione, sta raggiungendo livelli da top player in Serie A.