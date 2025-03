Bergamonews.it - Mercato, in piazza Cameroni un progetto di “lightning design” per l’illuminazione notturna

Treviglio. Ancora qualche mese e verrà ultimata la riqualificazione die degli edifici dell’area delstorico della città.“I lavori coinvolgono due progetti diversi – spiega l’assessore alla Qualità della Città Basilio Mangano – uno finanziato dal bando regionale dei Distretto del Commercio e l’altro predisposto dall’amministrazione comunale per un investimento complessivo di 360 mila euro”. Di questi 250 mila sono inerenti al rifacimento della facciata del, 110mila per dare completamento ai lavori di riqualificazione del padiglione che ospita il Museo Explorazione, il museo scientifico della città.I lavori, iniziati a settembre del 2024, sono in fase di conclusione come ha spiegato l’architetto Giorgio Guerini: “Per la facciata manca la tinteggiatura e le opere di finitura degli intonaci, mentre per il museo procederemo alla sostituzione delle vetrate della copertura”.