Mercato immobiliare in Toscana, ripartono gli acquisti. I prezzi e le aree più richieste

Firenze, 11 marzo 2025 – Ilintorna a muoversi, con un segnale positivo che arriva dal comparto della prima casa. Dopo tre anni in terreno negativo, i toscani tornano a comprare casa per andarci a vivere perché i tassi sono in discesa, ma anche per un rinnovato clima di fiducia. Secondo l'osservatorio di Fiaip, presentato in Regione, nel 2024 le compravendite insono cresciute dell'1,5%. A fare la differenza è stata la crescita del 7,6% registrata nell'ultimo trimestre. "A sostenere il- conferma il presidente nazionale di Fiaip, Gian Luca Baccarini - è stato soprattutto il credito. L'anno scorso abbiamo avuto una crescita del 10% dei mutui, questo grazie soprattutto ai sei ribassi dei tassi decisi dalla Bce. È importante in questo contesto che il sostegno del credito prosegua e che la garanzia pubblica Consap, ristretta nell'ultima legge di bilancio, sia riallargata in termini di platea dei beneficiari".