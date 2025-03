Anteprima24.it - Mense scolastiche, Sorrentino: “Stop a pasti scadenti, si punti sui prodotti a km0”

Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile che nellecomunali si verifichino ancora episodi di somministrazione dio, peggio, avariati. Garantire ai nostri bambini un’alimentazione sana e sicura deve essere una priorità assoluta dell’amministrazione. Per questo, è necessario un cambio di rotta: nei bandi di gara per lebisogna privilegiare aziende che fornisconofreschi e a chilometro zero, riducendo così i rischi legati alla cattiva conservazione e migliorando la qualità del servizio.” È quanto dichiara Flavia, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, sottolineando l’urgenza di adottare un nuovo modello di gestione delle, basato su una filiera corta e controllata. “L’utilizzo dilocali – prosegue– non solo garantirebbe alimenti più genuini e nutrienti per i bambini, ma contribuirebbe anche alla crescita dell’economia del nostro territorio e alla tutela dell’ambiente.