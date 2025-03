Lanotiziagiornale.it - Meno incidenti e maxi-rincari, arriva la stangata per l’Rc auto

Glidiminuiscono, ma le tariffe delle assicurazioni crescono. Con ritmi superiori aiper i materiali di ricambio per lee le riparazioni, come sottolinea Federcarrozzieri. Aumenti perconsiderati irragionevoli, con l’inflazione in flessione, dalle associazioni a difesa dei consumatori. I premi delle assicurazioninel 2024 sono quindi cresciuti del 12,6% per quanto riguarda il premio medio pagato a luglio 2024 rispetto a gennaio 2021. I dati che emergono dal Quaderno pubblicato da Ivass analizzano l’andamento dei prezzi nel periodo 2021-2024, con un’inversione di tendenza evidente rispetto al calo di oltre il 25% del periodo che va dal 2014 al 2021. Gli incrementi sono stati del 6,1% nel 2023 e del 5% nel 2024 in termini nominali, mentre gli aumenti sono stati eterogenei per quanto riguarda le caratteristiche degli assicurati, dall’età alle province di residenza.