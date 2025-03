Liberoquotidiano.it - "Meloni saprà farsi valere, ma...". Ignazio La Russa, il severo monito all'Ue

“L'Italia è un piccolo grande Paese e quindi ha il ruolo che può essere moltiplicato solo dalla compattezza delle istituzioni italiane. Solo se le istituzioni saranno compatte il ruolo sarà più grande. Credo che Giorgiasi sappia farma potrebbe avere un ruolo infinitamente più grande se potesse contare, su questi temi, su compattezza. Credo che sia il momento di abbassare tutti i toni e di trovare intese comuni”. Lo ha detto il presidente del SenatoLa, a margine della presentazione del libro a Milano di Giulia Ligresti, ai cronisti che gli chiedevano un parere sul piano di riarmo europeo della presidente Ursula von der Leyen. “Credo - prosegue La- che capiate la difficoltà che sta vivendo in questo momento il mondo e credo che quello che io posso dire è che mai come in questo momento occorrerebbe che tutti, nessuno escluso, facessero in Italia un passo indietro per trovare risposte il più comuni possibili.