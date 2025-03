Secoloditalia.it - “Meloni ed io allineate sulla difesa dei confini”: il primo ministro della Danimarca a Palazzo Chigi. Focus sull’Ucraina

Leggi su Secoloditalia.it

“Io edei”. Proficuo colloquio atra il premiere Mette Frederiksen,. Con Giorgia“abbiamo parlato del fatto che l’Europa deve spendere di più per lae la sicurezza nella situazione in cui ci troviamo adesso. E poi abbiamo parlato di migrazione: abbiamo una cooperazione molto, molto stretta” su questo tema. Così ilal termine dell’incontro con la premier. “Anche se siamo due Paesi molto diversi e apparteniamo a due famiglie politiche molto diverse, siamo molto allineati quando si trattanecessità di controllare i nostri. E del fatto che dobbiamo essere in grado di rimpatriare le persone che entrano, ad esempio, in Italia oe commettono crimini.